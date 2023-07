Calciomercato Cremonese, ufficiale il trasferimento di Dessers in Scozia, dove indosserà la maglia dei Glasgow Rangers

Cyriel Dessers lascia il Cremonese e l’Italia. L’attaccante ex grigiorosso dopo appena un anno si trasferisce al Glasgow Rangers. Di seguito le sue parole.

«Sono davvero felice, è un grande sollievo essere finalmente qui. Ci sono stati giorni lunghi e giorni stressanti, ma è una bella sensazione essere finalmente qui. La storia del club, dei tifosi, dello stadio, è enorme, ma accanto a ciò guardo a cosa c’è qui in questo momento. Ho avuto dei bei discorsi con Michael Beale sui suoi piani, le idee su ciò che vuole dentro e fuori il campo e ho pensato che potesse essere davvero una buona idea per me e per la squadra, quindi sono felice di essere qui».

