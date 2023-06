Il Brasileirão è in diretta su Mola: il turno infrasettimanale si apre con la trasferta dell’Athletico Paranaense sul campo del San Paolo

Il turno infrasettimanale del Brasileirão si apre con la trasferta, sul campo del San Paolo, dell’Athletico Paranaense di Vitor Roque. A seguire, la sfida paulista tra Santos e Corinthians, il Grêmio di Luis Suarez e la capolista Botafogo. L’11ª giornata della massima serie del calcio brasiliano è in diretta su Mola.

In attesa del rientro a pieno regime di Alexandre Pato, il San Paolo vuole tornare a sorridere e risollevarsi dopo la sconfitta con il Palmeiras. Di fronte, l’Athletico Paranaense di Vitor Roque (prossimo acquisto del Barcellona) e Bento (che diventerà il portiere del benfica), una squadra due volti: claudicante in campionato, vincente in Libertadores. Nel frattempo le prime della classe scappano: vietato sbagliare.

Santos-Corinthians, oltre a essere una grande classica del calcio brasiliano, è uno dei tanti derby dello Stato di San Paolo. Le due squadre stanno vivendo un pessimo momento di forma: nel Brasileirão le due compagini sono fuori dalla zona playoff (addirittura, il Timão è sopra alla zona retrocessione per un punto), e nelle coppe sono già sicure dell’eliminazione.

Il Grêmio del pistolero Luis Suarez non deve accusare il contraccolpo psicologico della dichiarazione di potenziale ritiro dal calcio del suo attaccante migliore. La squadra di porto Alegre, sesta in classifica, riceve l’América Mineiro, squadra che sta deludendo su ambo i fronti in cui è in competizione: campionato (è in zona retrocessione) e Copa Sudamericana (terzo nel girone e quasi certo dell’eliminazione).

La capolista Botafogo vuole continuare a macinare record su record, ma la trasferta di Cuiabá potrebbe rivelarsi complicata. I bianconeri di Rio de Janeiro, comunque, partono favoriti, e potranno contare sul loro bomber Tiquinho Soares, che con 8 gol guida la classifica cannonieri.

Gli appuntamenti della settimana

Mercoledì 21 giugno – ore 23:55– San Paolo vs Athletico Paranense – telecronaca di Andrea di Giacomo

Giovedì 22 giugno – ore 1:00 – Santos vs Corinthians – telecronaca di Giovanni Esposito

Giovedì 22 giugno – ore 23:55 – Grêmio vs América Mineiro – telecronaca di Enrico Zambruno

Venerdì 23 giugno – ore 23:00 – Cuiabá vs Botafogo – telecronaca di Roberto Ugliono

