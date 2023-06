L’opinionista Giancarlo Padovan ha detto la sua sulla possibile cessione del croato.

La cessione di Brozovic è un argomento caldo, ne ha parlato anche Giancarlo Padovan a Sky Sport. “Brozovic secondo me sarebbe ancora utile all’Inter, ma parliamoci chiaro: come tutte le società italiane, l’Inter deve prima vendere per comprare. L’offerta si è alzata, se si trova l’accordo Brozovic andrà”.

Hakan Calhanoglu

“A quanto vedo, l’Arabia fa sul serio, anche in previsione di avere i Mondiali 2030. Perché questo avvenga, vuole nobilitare il proprio campionato con campioni straordinari con cifre imbattibili. Vogliono i migliori, non giocatori a fine carriera. Brozovic, per esempio, non lo è. L’Inter perde un giocatore che ha vinto 5 titoli in 9 anni, che è stato insostituibile per tanto tempo, fino a quando Calhanoglu non ha scoperto di poter ricoprire quel ruolo“.

