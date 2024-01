Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Brassier. In tal senso c’è un fattore che può favorire i rossoneri

Brassier è uno dei nomi seguiti dal calciomercato Milan per la difesa. In tal senso come riportato da la Gazzetta dello Sport c’è un fattore che può favorire i rossoneri:

ha le idee molto chiare, vuole il Milan, tanto da mettere in stand by un’offerta del Monaco in attesa delle mosse rossonere. Le cifre? Il Brest ora come ora non intende scendere sotto i 10 milioni, anzi, tende più verso i 12. In via Aldo Rossi pensano che restando sugli 8 la cifra sia più corretta. In questo senso il trascorrere dei giorni potrebbe agevolare le intenzioni rossonere.

