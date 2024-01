Brassier Milan, i rossoneri tornano alla carica! Cosa sta succedendo sul fronte difensore: tutti gli aggiornamenti

Per il Milan in queste ultime ore è sfumata in maniera quasi definitiva la possibilità di strappare Buongiorno al Torino già nel mercato invernale (una pista che però resta viva in vista dell’estate).

Per questo motivo la dirigenza rossonera è tornata in forte pressing su Brassier: è sul centrale del Brest il primo obiettivo per rinforzare la retroguardia di Pioli. A riportarlo è Sport Mediaset.

