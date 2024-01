Origi Milan: il belga potrebbe salutare il Nottingham Forest nei prossimi giorni. Ecco cosa filtra sul suo futuro e le parole di Espirito Santo

Divock Origi potrebbe saluta il Nottingham Forest già in questa sessione di mercato e Nuno Espirito Santo ha voluto fare chiarezza sul futuro dell’attaccante di proprietà del Milan in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico:

PAROLE – «Sfortunatamente Origi è infortunato in questo momento, ma tutti i giocatori della squadra devono essere consapevoli che c’è la finestra invernale ed essere pronti a tutto. Non si può escludere nulla perché può succedere di tutto. In questo momento qualsiasi giocatore è importante per noi»

