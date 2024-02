Brassier Milan, nuovo assalto in programma in estate. Ci sarà una grossa NOVITÀ sul centrale di proprietà del Brest

Il calciomercato Milan non smette di pensare a Lilian Brassier, difensore sedotto ma abbandonato in questa ultima sessione invernale. A giugno il Diavolo è pronto a tornare alla carica.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come il discorso aperto a gennaio verrà ripreso appunto in estate. Se il Milan chiamerà il centrale sarà pronto a fare le valigie, con il Brest che inevitabilmente a un anno dalla scadenza del contratto abbasserà la sua richiesta per il cartellino inizialmente fissata a 12 milioni di euro.

