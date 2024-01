Brassier Milan, si complica la trattativa Il Monaco ha fatto quest’offerta: la posizione del Brest. Le ULTIME sul difensore

Arrivano novità importanti per quanto riguarda la trattativa che porterebbe Brassier al mercato Milan.

Infatti, secondo quanto riportato da SkySport, è arrivata un’offerta di 11 milioni di euro dal Monaco per il giocatore. Il Brest inoltre è categorico: il giocatore partirebbe solamente a titolo definitivo e non in prestito.

