Brehme nel cuore, la Grande Inter lo ricorda così: il gesto e l’iniziativa dell’ex presidente Pellegrini. La cerimonia a Monaco di Baviera

L’Inter non dimentica Andy Brehme. La bandiera nerazzurra è scomparsa solo poche settimane fa all’età di 63 anni. Ieri mattina i suoi ex compagni gli hanno voluto tributare un omaggio e sono partiti alla volta di Monaco di Baviera.

Come riferito dal Corriere dello Sport, Beppe Bergomi, Andrea Mandorlini, Nicola Berti, Alessandro Bianchi e Aldo Serena sono volati in Germania in occasione di una messa celebrata in ricordo dell’ex calciatore. Il volo jet è stato organizzato dall’ex presidente Ernesto Pellegrini, il quale ha dovuto poi rinunciare alla trasferta per motivi di salute, ma ha comunque volute mostrare vicinanza salutando gli altri all’aeroporto.

