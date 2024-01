Il direttore sportivo della squadra svizzera del Wil Jan Breitenmoser ha provato a tratteggiare le caratteristiche del nuovo esterno nerazzurro.

Breitenmoser ha parlato del suo ex compagno di squadra Tajon Buchanan a Gianlucadimarzio.com: “Io ero già allo Syracuse Orange da un anno quando arrivò Tajon. Era un ragazzino molto introverso e umile, parlava poco. Rispetto a quello che potrà pensare la gente vedendolo giocare, Buchanan fuori dal campo ha i piedi per terra ed è molto timido”.

Simone Inzaghi

Il ruolo

“Per i giocatori belli da vedere con la palla come lui è sempre difficile far bene anche la fase difensiva, ma lui è uno che è sempre pronto a metabolizzare nuovi concetti e imparare. Non è una coincidenza che sia con la maglia del New England Revolution sia al Bruges sia stato usato come esterno destro alto. Tutti i suoi allenatori si sono accorti che quello è il suo ruolo migliore, perché è bravo nel creare occasioni da gol e nel dribbling. Da terzino destro non potrebbe far valere una delle sue qualità maggiore: l’assist“.

Le caratteristiche

“Era quasi impossibile fermarlo nell’uno contro uno. Anche per Kamal Miller, che oggi gioca con Lionel Messi all’Inter Miami, e il nazionale americano Miles Robinson era molto difficile stopparlo durante le sedute al centro sportivo. Ai tifosi dell’Inter dico che Buchanan ha tanta qualità per far bene a questi livelli e come detto nell’uno contro uno è devastante. La fase difensiva Alla fine quello che conta è la mentalità e lui ha la testa giusta. È un grande lavoratore, sempre pronto ad ascoltare quando gli insegnano cose nuove.

