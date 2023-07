Bremer, Chiesa e Vlahovic via dalla Juve nel corso del mercato? Mecca: «Due possono partire». Il tifoso interviene in esclusiva

Bremer, Chiesa e Vlahovic sono i big della Juve che potrebbero lasciare Torino nel corso del mercato estivo. Di loro ha parlato il tifoso Edoardo Mecca in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.

LE PAROLE – «Io temo che due su tre saranno ceduti, anche spero di no perché vorrei sempre di tenerli tutti…Non so dire chi ha più possibilità di andare via tra Bremer, Chiesa e Vlahovic, ma temo che in due possano partire. Io li terrei tutti e tre perché sono un’ossatura importante della Juve. Sicuramente mi dispiacerebbe andare via anche alcuni giovani come Iling-Junior».

L’INTERVISTA INTEGRALE

