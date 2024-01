Bremer è il muro della Juve: Allegri non rinuncia al difensore goleador. E in Europa… Il dato sul brasiliano

Bremer si candida ad essere il leader della difesa della Juve che scenderà in campo contro l’Empoli se Allegri deciderà di risparmiare il diffidato Danilo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il brasiliano ex Torino ha assunto a tutti gli effetti il ruolo di muro bianconero, diventando insuperabile. Allegri a lui non rinuncia mai (21 partite su 21, solo una volta è stato sostituito).

Tra l’altro Bremer è un difensore goleador: con la rete al Lecce ha toccato quota 17 marcature dal 2018 in poi. Solo una in meno rispetto a Sergio Ramos, recordman in Europa nello stesso periodo.

