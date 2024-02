La Juve ha rinnovato il contratto a Gleisone Bremer fino al 2028 e l’intenzione è quella di non cederlo. Anche lo stesso giocatore sta bene in bianconero

La Juventus ha recentemente prolungato il contratto di Gleison Bremer fino al 2028, dimostrando così piena fiducia nel brasiliano che è un giocatore fondamentale per la squadra. Come rivelato da Calciomercato. com, però, proseguono le voci riguardanti una sua possibile cessione nella prossima sessione estiva di calciomercato, con il Manchester United che sarebbe in pole position, ma, attualmente, la volontà della Juve è quella di trattenere il suo numero 3. ,

La volontà dello stesso Bremer è quella di rimanere a Torino, dove si trova molto bene. Tuttavia, se dovesse arrivare un’offerta di almeno 70 milioni, la Juve potrebbe valutare la sua cessione.

