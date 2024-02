Nell’allenamento della Juve si stanno vedendo cose interessanti come l’intesa che cresce tra Alcaraz, Chiesa e Vlahovic

La Juve sta svolgendo la partitella classica di fine allenamento e si stanno vedendo cose molto interessanti. In particolare cresce l’intesa tra Carlos Alcaraz e Federico Chiesa. Infatti, dopo un bello scambio tra i due è arrivato l’assist del numero 7 bianconero per Dusan Vlahovic che è andato in gol.

Chiesa e Alcaraz avevano già dimostrato a Verona di avere una bella intesa e solo un intervento di Montipò aveva negato il gol all’esterno juventino.

