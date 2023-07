Bremer Juve, niente addio? Indizio social sul futuro del difensore brasiliano al centro delle voci di mercato – FOTO

Bremer è uno dei giocatori della Juve finiti al centro delle voci di mercato negli ultimi giorni come possibile sacrificio per finanziare nuovi colpi in entrata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer)

Il difensore brasiliano, via Instagram, ha pubblicato delle foto mentre si allena su un campetto insieme a questa parola: «Arrivo». Che sia un messaggio alla Juve riguardo il suo futuro?

