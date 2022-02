Non ci sono solo top team italiani su Gleison Bremer del Torino, i granata chiedono 40 milioni e la sensazione è che si vada verso un’asta.

Il rinnovo firmato poche settimane fa col Torino non mette i granata al riparo da offerte per Gleison Bremer che dal canto suo desidera giocare la Champions League. Dietro il prolungamento tra l’altro c’è una promessa da parte del club di far partire il brasiliano in caso di buona offerta.

Urbano Cairo

Urbano Cairo chiede un cifra di circa 40 milioni ed i club italiani interessati, Inter, Milan e Juventus, ne fanno una valutazione di almeno 10 milioni in meno. Monitorano la situazione del difensore anche Bayern Monaco, come riporta la Bild, il Tottenham e club spagnoli di medio-alto livello, secondo Tuttosport.

