Il club rossonero vuole blindare l’asso svedese in vista della prossima stagione. Ecco cosa ne pensa il calciatore.

Il Milan ha deciso di voler continuare per un altro anno con Zlatan Ibrahimovic. È questa la bomba sganciata da Tuttomercatoweb, che spiega come il sì del calciatore sia dovuto a diversi motivi. Ibra vuole essere decisivo, non si tratta di un problema di natura economica e infine bisognerà ascoltare il fisico dell’attaccante.

I numeri dello svedese non sono poi così male: 8 gol in campionato in 15 presenze rappresentano un buon bottino, il problema semmai è la continuità. Il club rossonero sta pensando a una proposta che si aggira sui 2.5 milioni di euro. Come detto, non si tratta di una questione economica. La leadership e il carisma di Ibrahimovic fanno bene a tutto l’ambiente e spingono i giovani a tirare fuori qualcosa di più. La risposta dello svedese alla proposta rossonera non arriverà in tempi brevi.

