L’ad interista si è espresso sui rinnovi di contratto di alcuni protagonisti della rosa.

Un segnale per il futuro. Beppe Marotta è consapevole che l’Inter sta andando nella direzione giusta. I nomi sono quelli noti: Brozovic, Handanovic e Perisic. Nel primo vero momento di difficoltà della stagione interista, la notizia che fa bene a tutto l’ambiente. I calciatori appena citati resteranno al loro posto, per onorare la maglia e aiutare l’Inter a conquistare il 20° scudetto della sua gloriosa storia.

Se per Brozovic è questione di giorni, sarà forse necessario aspettare un po’ di più per il portiere più tormentato dell’era moderna. Capitolo Perisic: il calciatore ha capito che a Milano è al centro del progetto e che può dimostrare il suo valore. La stagione del croato è fin qui straordinaria: perché cambiare? Balla circa un milione tra domanda e offerta, niente di irrecuperabile. L’Inter trattiene alcuni dei suoi pezzi più pregiati e lancia la sfida a Milan e Napoli per lo scudetto.

di Riccardo Amato

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG