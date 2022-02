Il club rossonero è sempre alla ricerca di giovani forti e ambiziosi: ecco l’ultima idea di Maldini e Massara.

Secondo quanto appreso dalla redazione de Il Milanista, il nome nuovo in casa Milan è quello del giovane centravanti del Salisburgo Chukwubuike Adamu. L’attaccante classe 2001 si è già messo in mostra in Champions League, dove ha segnato la rete del vantaggio contro il Bayern Monaco. L’attaccante ha già messo a segno 3 gol in campionato e confezionato altrettanti assist per i compagni.

Il club austriaco si conferma un vero e proprio serbatoio di talenti. Il Milan vuole affondare il colpo prima che su Adamu si scateni una vera e propria asta. Il cartellino del calciatore oscilla attorno ai 10 milioni di euro e su di lui ci sarebbe anche il Borussia Dortmund.

