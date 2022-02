Ecco i dettagli dell’operazione che porterà il difensore del Lille alla corte di Stefano Pioli.

Il Milan rompe gli indugi: è Sven Botman il primo obiettivo per la difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi può spingersi fino a 30 milioni per strappare al club francese il gigante olandese. Maldini sta seguendo il calciatore da tempo e ha deciso che sarà lui il nuovo leader della difesa rossonera.

Dopo gli affari Leao e Maignan, i rapporti tra il Milan e il Lille sono ottimi. Con il club francese si sta parlando anche di Renato Sanches ma la priorità si chiama Botman. Un’operazione già ben avviata e che dovrebbe procedere senza intoppi fino alla chiusura.

