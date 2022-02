Il centravanti del Sassuolo, in gol ieri sera a San Siro, si avvicina ai nerazzurri.

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, Gianluca Scamacca ha incantato San Siro e confermato le buone impressioni di Beppe Marotta. L’Inter ha individuato da tempo il suo nuovo bomber e la partita di ieri ha confermato la bontà di un’operazione impostata da tempo. Carnevali e Marotta si sono aggiornati spesso sull’attaccante e anche Inzaghi ha ammirato dal vivo le doti del centravanti italiano.

La pole position non basta, ora bisogna chiudere. Dopo il passaggio di Vlahovic alla Juventus, è Scamacca l’obiettivo numero uno per la prossima stagione. I nerazzurri possono risolvere in un colpo solo tutti i loro problemi in attacco. Lautaro Martinez è in crisi e Sanchez non è continuo: ecco perché Beppe Marotta prenderà presto un altro caffè con il suo amico e collega del Sassuolo.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG