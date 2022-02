Il centravanti del Lille, cercato da mezza Europa, strizza l’occhio a un altro campionato.

Jonathan David è seguito da mezza Europa e continua ad incantare con la maglia del Lille. A pochi mesi dall’inizio del calciomercato, l’attaccante canadese può ritrovarsi al centro di un’asta internazionale.

L’attaccante del Lille, accostato all’Inter nelle ultime settimane, parla così a Telefoot del suo futuro: “All’inizio si è tanto parlato del mio acquisto (27 milioni di euro pagati dal Lille al Gent nell’agosto 2020, ndr) e di tutto il resto, ma alla fine questa pressione finiva su di me. Volevo subito mostrare di cosa ero capace, ma non ha funzionato. Futuro in Premier League? Ovviamente attrae. È il campionato più competitivo al mondo“. Parole che allontanano David dalla Serie A: semplice strategia o c’è sotto qualcosa di concreto?

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG