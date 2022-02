L’ad del Sassuolo, prima del match di San Siro, conferma la trattativa tra i due club per Frattesi e Scamacca.

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ai microfoni di Dazn nel prepartita di Inter-Sassuolo conferma: “Con Marotta parlo spesso perché ci lega un rapporto di amicizia. Però ammetto che l’Inter è stata una delle prime a contattarci sia per Frattesi che per Scamacca, ma la strada è lunga, devono crescere ancora e giocare diverse partite con noi”. Quest’estate è previsto l’affondo dei nerazzurri, che vengono dati in pole da Radio Mercato.

Un’operazione complessiva da circa 60 milioni di euro. L’Inter cercherà di inserire delle contropartite per abbassare la parte cash. Intanto i due giocatori, questa sera, faranno vedere le loro migliori doti di fronte a Marotta e Ausilio. Possibile un nuovo aggiornamento subito dopo la partita.

