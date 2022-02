Stasera a San Siro l’attaccante del Sassuolo sfida il suo futuro. Un motivo in più per mettersi in mostra e far decollare la trattativa.

L’edizione odierna di Tuttosport riavvolge il nastro su Gianluca Scamacca. L’Inter è in pole position per il calciatore, con il quale ha già un accordo di massima e questa sera testerà il suo nuovo bomber dal vivo. Le valutazioni del club non cambieranno: Inzaghi e la dirigenza hanno scelto lui per il dopo Dzeko.

L’idea del club nerazzurro è quella di puntare con forza sul talento del centravanti italiano: ecco perché non spaventa la richiesta del Sassuolo di 40 milioni di euro. Dopo aver detto no al Borussia Dortmund, Scamacca sogna un futuro da protagonista a San Siro.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG