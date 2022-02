I nerazzurri vogliono alzare l’asticella: restare in alto in Europa e consolidare il primato in campionato sono le due missioni della squadra di Inzaghi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il match contro il Liverpool ha dimostrato che manca ancora qualcosa per confrontarsi ad armi pari contro le big. L’Inter ha bisogno di un attaccante e soprattutto di un segnale per lanciare la sfida alle più grandi compagini europee. Un aiuto può arrivare dal mercato.

La voglia di provarci per il costoso Jonathan David, 22enne attaccante-prodigio del Lille, nasce proprio da questa alta ambizione. Restare in alto in Europa e consolidare il proprio dominio in campionato, dove con l’organico attuale i nerazzurri sono più che competitivi. Un altro mattone nella costruzione di un percorso vincente. La sensazione è che il progetto dell’Inter stia nascendo sotto una buona stella.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG