Il prossimo calciomercato e le strategie future dell’Inter dovranno seguire le regole della proprietà cinese.

Taglio del 15% degli stipendi, auto-finanziamento e sostenibilità sono le regole della famiglia Zhang per il futuro dell’Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la situazione è delicata e ogni entrata dovrà essere “giustificata” da un’uscita o da condizioni vantaggiose (vedi parametri zero). La scorsa estate ha dimostrato che le idee valgono quanto i budget: via Conte, Hakimi e Lukaku, l’Inter è ancora in corsa per i propri obiettivi.

L’Inter è attiva sul mercato (con le operazioni Scamacca e Frattesi) e vuole continuare a puntellare una rosa più che competitiva. La cessione di un big per far respirare le casse interiste non è da escludere, anche se un sogno potrebbe diventare realtà. Si tratta di Paulo Dybala, ai ferri corti con la Juventus e pronto ad ascoltare tutte le offerte che arriveranno al suo entourage.

