Bremer: «Primo anno alla Juve speciale, ma ho l’amaro in bocca». Le parole del difensore dopo il premio della Serie A

Bremer via Instagram ha pubblicato un messaggio per commentare il premio ricevuto dalla Serie A (è nel Team of the Season) e la sua prima stagione alla Juve.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer)

BREMER – «Il primo anno in bianconero è sempre speciale e non si scorda mai. Purtroppo non sono arrivati i risultati che volevamo, per questo motivo questo premio personale mi rende felice ma con l’amaro in bocca. Volevo ringraziare tutti i colleghi e tutto il mondo Juventus per avermi accolto al meglio e per avermi aiutato ad essere nella Serie A Team of the Season. Grazie».

