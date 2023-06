Juve, l’Europa League resta un punto interrogativo: 3 punti contro l’Udinese e il sorpasso su Atalanta o Roma possono non bastare

La rincorsa della Juve all’Europa League resta un punto interrogativo a 90 minuti dalla fine del campionato.

Come spiegato da Francesco Cosatti a Sky Sport 24, ai bianconeri serve una vittoria contro l’Udinese e un passo falso di Atalanta o Roma per qualificarsi alla seconda coppa europea per club. I 3 punti, però, potrebbero non bastare perché bisogna attendere la decisione dell’Uefa al termine della sua indagine.

