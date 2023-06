Gambelli ricorda le 39 vittime dell’Heysel: «Per non dimenticare mai». Lo scrittore e tifoso della Juve era a Reggio Emila – FOTO

Gambelli, scrittore e tifoso della Juve, era presente oggi a Reggio Emilia per ricordare le 39 vittime dell’Heysel e ha affidato a Twitter il racconto di questo emozionante momento.

Presente oggi a Reggio Emilia per il ricordo delle 39 vittime dell’Heysel. Hanno partecipato anche Massimo Bonini e Massimo Briaschi.

Ero emozionato durante il mio intervento, così come i due ex bianconeri.

Per non dimenticare mai… pic.twitter.com/bHcMNHEUP8 — RICCARDO GAMBELLI (@GAMBELLIRic) June 2, 2023

