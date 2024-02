Bremer, difensore della Juventus, lancia una pesante frecciatina all’Inter a pochi giorni dallo scontro diretto

Bremer, difensore della Juventus, ha parlato dell’Inter nella sua intervista rilasciata a Dazn.

INTER – «Con l’Inter sarà un duello fino alla fine. Fare risultato a Milano non è mai facile. Secondo me chi vince, non vince il campionato – ci sono ancora tante partite – però è un passo importante. Se penso mai che avrei potuto giocare all’Inter? No, sono dalla parte giusta».

L’articolo Bremer snobba l’Inter: «La parte giusta…» La frase fa infuriare i tifosi nerazzurri proviene da Inter News 24.

