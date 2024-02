Evelina Christillin, manager e tifosa della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dell’Inter

Evelina Christillin, manager e tifosa della Juventus, ha parlato del big match contro l’Inter nell’intervista alla Gazzetta dello Sport.

JUVENTUS – «Sinceramente non mi aspettavo la Juve in lotta scudetto, un po’ per prudenza e un po’ per le difficoltà dell’anno scorso. Sono piacevolmente sorpresa perché vedo un rullo compressore: dopo il momento tragico di Sassuolo la Juve non perde da 17 partite e nel gioco, anche se è sempre allegriano, si è visto qualcosa di più del corto muso».

INTER JUVE – «Mi aspetto una partita combattuta più che all’andata: per la Juve è molto importante, l’ultimo risultato la mette nelle condizioni di dover attaccare. Però è ancora lunga, l’Inter ha la Champions e noi non abbiamo granché da perdere: essere praticamente in Champions già a febbraio è un risultato straordinario. I bianconeri sono tornati a essere squadra, Allegri li ha ricompattati. Ha un’autorevolezza condivisa da tutti. L’Inter ha un fenomeno davanti, Lautaro, e buoni giocatori italiani».

MESSAGGIO A MAROTTA – «Caro Beppe, lasciateci continuare a sperare. Voi vincete la Champions e noi lo scudetto..»

L’articolo Christillin messaggio a Marotta: «Voi vincete la Champions, noi..» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG