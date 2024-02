Reazione esplicita dell’Inter per la ristrutturazione di San Siro pensata dal Comune di Milano con un progetto da 300 milioni

Il Comune di Milano ha presentato il progetto per la ristrutturazione di San Siro, stadio di Inter e Milan. Si prevede la costruzione del quarto anello per un costo complessivo di 300 milioni.

Secondo la Gazzetta dello Sport la reazione della dirigenza nerazzurra è stata piuttosto fredda in quanto non è mai stata coinvolta. La Rosea riferisce inoltre che l’Inter andrà avanti con l’idea Assago-Rozzano, area per cui ha un diritto di esclusiva fino al 30 aprile.

