Thomas Frank, allenatore del Brentford, ha parlato in conferenza stampa del ritorno di Ivan Toney dopo la squalifica per calcioscommesse

Thomas Frank, allenatore del Brentford, ha parlato in conferenza stampa del ritorno di Ivan Toney dopo la squalifica per calcioscommesse. Ecco le sue dichiarazioni prima del match di Premier League contro il Nottingham Forest.

PAROLE – «È vivace come un bambino di 8 anni, non vede l’ora. Lo guardo negli occhi e vedo un giocatore che si impegna molto. Domani giocherà dall’inizio contro il Nottingham Forest e sarà il capitano della squadra. Sono abbastanza sicuro che sia pronto. È un personaggio speciale, una persona fantastica con cui stare. L’energia che porta, il sorriso, la positività, sono importantissimi per noi. Trascina la gente, vuole vincere, dà una spinta enorme. È come se fosse un nuovo acquisto e c’è una ragione per cui è stato il secondo miglior attaccante del campionato la scorsa stagione».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG