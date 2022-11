Massimo Cellino, ormai ex presidente del Brescia, è tornato a parlare della sua decisione di lasciare la squadra lombarda

Massimo Cellino ha parlato ai microfoni di Bresciaoggi della sua decisione di lasciare la presidenza del club lombardo.

LE PAROLE – «Sono amareggiato, non posso continuare a gestire la squadra, seguo più gli avvocati che i giocatori. Devo pensare a difendermi, non so da che accuse, ma non posso fare entrambe le cose. Sono due anni davvero terribili per me. Non capisco di cosa mi accusino. Io non ho rubato nulla a nessuno, a Brescia ho soltanto portato».

