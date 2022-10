Le parole del tecnico del Brescia, Pep Clotet, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro lo Spezia: «Siamo orgogliosi»

Pep Clotet, tecnico del Brescia, ha commentato la sconfitta della sua squadra in Coppa Italia contro lo Spezia. Di seguito le sue parole.

«È un Brescia che ha avuto un atteggiamento propositivo e non ha mollato fino alla fine, con principi con cui vogliamo giocare, anche con una squadra di categoria superiore. Abbiamo creato occasioni di pericolo, sfortunatamente non abbiamo segnato e alla fine è un Brescia di cui siamo orgogliosi. Ora dobbiamo continuare, non siamo soddisfatti per il risultato ma abbiamo messo tutto il nostro cuore, è un passo avanti».

