Caos a Brescia dopo la partita contro il Cosenza e la retrocessione in Serie C: i tifosi entrano in campo e rincorrono i giocatori

Caos a Brescia dopo la partita contro il Cosenza e la retrocessione in Serie C: i tifosi entrano in campo e rincorrono i giocatori. All’esterno diventa una guerriglia tra auto bruciate e gente che prova a entrare al Rigamonti per andare dentro gli spogliatoi.

Una serie di tifosi cerca di entrare al Rigamonti dall’esterno scontrandosi con la Polizia

Bruciata anche la macchina di Huard parcheggiata all’esterno dello stadio e una situazione rimasta caotica fino a tardi.

Situazione totalmente degenerata a Brescia dopo la retrocessione. Molta gente ancora all'interno dello stadio, giocatori e parenti chiusi negli uffici del club interni al Rigamonti. Bruciata l'automobile del terzino francese Huard. pic.twitter.com/CIasAiHCMx — Filippo Maggi (@Filippomaggi97) June 1, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG