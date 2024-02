Brescianini Juve, nome nuovo per la mediana del club bianconero. Convinto anche Giuntoli, ecco come si anticipa la concorrenza

Come spiegato da Tuttosport, anche la Juve sarebbe sulle tracce di Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 già tentato a gennaio e sul quale pende una rivendità del 50% in favore del Milan.

Per questo il Frosinone non fa sconti per il giocatore, nonostante il club rossonero non sia intenzionato in alcun modo a riportarlo a casa. Su di lui, però, l’interesse dell’Atalanta, pronta a dare battaglia a Giuntoli, convinto dalla bontà dell’acquisto del giocatore.

