Le parole di Moises Caicedo, centrocampista del Brighton, sulla richiesta di essere ceduto dal club inglese

Moises Caicedo ha parlato della sua situazione con il Brighton dopo gli interessamenti di Arsenal e Chelsea.

PAROLE – «Sono grato a Mr. Bloom e al Brighton per avermi dato la possibilità di venire in Premier League e sento di aver sempre fatto del mio meglio per loro. Gioco sempre a calcio con il sorriso e con il cuore. Il mio sogno è sempre stato quello di essere il giocatore più importante nella storia dell’Ecuador. Sono orgoglioso di poter portare una cifra di trasferimento record per il Brighton che consentirebbe loro di reinvestirla e aiutare il club a continuare ad avere successo. I fan saranno sempre nel mio cuore quindi spero che possano capire perché voglio cogliere questa magnifica opportunità».

L’articolo Brighton, Caicedo chiede la cessione: «Spero che capiscano» proviene da Calcio News 24.

