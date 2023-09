Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la tripletta di Ferguson contro il Newcastle

PAROLE – «Ferguson può diventare uno dei migliori in Europa, può diventare davvero grande. Sono felice per lui, non solo per i gol che ha segnato. Sono soddisfatto soprattutto per quanto fatto nel primo tempo. Sta lavorando per migliorare ancora».

