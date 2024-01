Brignoli, ex portiere tra le altre della Juventus, ha parlato dei migliori portieri in Serie A: tra questi anche un bianconero

L’ex portiere di Juve, Benevento e ora al Panathīnaïkos, Alberto Brignoli ha parlato a TMW dei portieri della Serie A.

LE PAROLE – «Di portieri bravi in Italia ne abbiamo. Mi piace come gioca Caprile, è molto bravo e ha un atteggiamento che alla lunga paga. Sta facendo bene Di Gregorio come Terracciano e Turati. Tolti i fuori categoria come Maignan, Sommer e Szczesny, questi sono sopra la media. In B mi piace Pizzignacco della Feralpi Salo’ che è spesso sotto pressione».

