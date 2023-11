Brio, storico difensore della Juve, alla Gazzetta dello Sport ha commentato le prestazioni di Bremer, Danilo e Gatti fino a questo momento.

BRIO – «Bremer è stato molto criticato lo scorso anno, ma per me è un ottimo centrale, il migliore che ha la Juve. Danilo? Mi convinceva più da terzino, da braccetto è adattato. Poi non vanno dimenticati gli altri. Gatti per esempio è in crescita e Szczesny, da gran portiere, ha archiviato in fretta l’errore col Sassuolo».

