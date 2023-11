Vlahovic Juve, il giornalista “avvisa”: «Andrà ceduto se non fa il salto di qualità». Le dichiarazioni in esclusiva

Il giornalista Fabio Ravezzani in esclusiva per Juventusnews24 ha lanciato un piccolo campanello d’allarme sulla situazione di mercato di Vlahovic.

VLAHOVIC – «Secondo me la Juventus deve a mio avviso ottimizzare a fine stagione la vicenda Vlahovic. O fa veramente il salto di qualità oppure ha senso privarsene e puntare su altri. Io personalmente ero favorevole all’operazione Vlahovic-Lukaku. Per gennaio mi pare molto importante un innesto a centrocampo di qualità. La Juventus risparmia molti soldi del contratto di Pogba e mantenendo inalterato il conto economico può e deve fare un investimento in quel ruolo dopo i forfait di Fagioli e Pogba».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE

The post Vlahovic Juve, il giornalista “avvisa”: «Andrà ceduto se non fa il salto di qualità» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG