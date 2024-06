Il giornalista di Mola TV (televisione che trasmette gran parte della Coppa America) Giuseppe Broggini ha elogiato l’11 rossonero.

Giuseppe Broggini ha parlato a MilanNews delle prestazioni di Christian Pulisic e Yunus Musah in USA-Bolivia. “Fisicamente sta benissimo ed è un punto da sottolineare. È arrivato a questa Copa América in gran spolvero”.

Il suo ruolo in nazionale

“L’ho visto molto bene, del resto è abituato a farlo con la nazionale degli Stati Uniti: parte da sinistra per poi accentrarsi. Ma fa anche il trequartista che parte dal centro e inventa. Gioca molto in mezzo al campo, direi che è un 10 nel vero senso della parola, perché tutto passa da lui ed è la stella più brillante. Il capitano tecnico e carismatico nonché l’uomo chiamato a trascinare gli Stati Uniti verso traguardi importanti”.

Christian Pulisic

La posizione al Milan

“Già mi aspettavo con Pioli che giocasse più spesso da trequartista, facendo un po’ quello che faceva Brahim Diaz. Mi aspettavo insomma un giocatore più tecnico di Loftus-Cheek. Con Fonseca lo vedrei molto bene in mezzo al campo. Pulisic preferisce partire da sinistra ma essendoci Leao è difficile vederlo in quella posizione, perché ha la capacità di giocare tra le linee che è molto importante”.

Su Musah

“Credo che il suo limite sia stato il non aver trovato continuità d’impiego e l’aver fatto tanti ruoli. Quando ha giocato lo ha fatto per sopperire a delle mancanze. Credo che sia più una mezzala che un mediano, non è riuscito a trovarsi bene il suo ruolo e non so dove potrebbe collocarlo Fonseca. Personalmente è un giocatore che a me piace ed è tecnicamente valido. Poi, la stagione del Milan è stata complessa e non mi sembra il caso di puntare il dito su Musah”.

