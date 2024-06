Il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulle prestazioni dei rossoneri all’Europeo.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha ammesso di essere incredulo riguardo ciò che sta accadendo ad Okafor e Leao. “Su Okafor sono arrabbiato, vorrei capire come mai non si sia mai nemmeno scaldato. Mi domando se sia un problema fisico o tecnico, ma un motivo per cui è stato dimenticato dalla Svizzera c’è. Zirkzee ho letto che questa mattina non si è allenato perchè malato, poi non so se in realtà abbia o meno recuperato dall’infortunio. Ormai sono passati 20 giorni da quando da Disneyland è passato al ritiro dell’Olanda… se fosse stato Leao per il Milan, dopo 20 giorni lo mettevamo in campo.

Noah Okafor

Sul rendimento dell’attaccante esterno portoghese

“Leao non bene, perché in questo Europeo di una piattezza tecnica incredibile, un giocatore divertente come Leao dovrebbe spiccare. Non posso pensare che non riesca a fare la partita di Nico Williams contro l’Italia. Per quanto riguarda Theo, non ho visto l’altro giorno una fuga alla Theo. Maignan bene, sono contento perchè deve tornare quel portiere che quando la palla arriva dalle parti della sua area mi faccia stare sereno e non temere nulla. Reijnders ha fatto l’ultima partita di lavoro oscuro, si nota di più in campo che da fuori”.

La trattativa per Zirkzee

“Non ci sono novità. Ci fosse uno che mi abbia detto che il Manchester United sicuramente lo vuole… hanno deciso che sia il rivale del Milan su Zirkzee e continuano ad andare avanti”.

L’articolo Pellegatti: “Leao dovrebbe spiccare, non riesco a pensare che non possa fare la gara di Nico Williams con l’Italia” proviene da Notizie Milan.

