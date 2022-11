Tra i nomi accostati al Milan per il calciomercato c’è Broja. L’attaccante del Chlesea in conferenza stampa ha parlato così del suo futuro

«Un nuovo e lungo accordo contrattuale al Chelsea è un’enorme opportunità per me e per la mia famiglia. Questo è il club dove sono nato. Voglio continuare a provare a migliorarmi sia come persona che come calciatore. E non ci sono altri club migliori del Chelsea per imparare»

