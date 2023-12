L’attaccante del Chelsea Armando Broja è finito nel mirino dell’Inter per l’estate: i Blues sparano alto

L’Inter pensa ad Armando Broja per l’attacco. Sarebbe l’alternativa al centravanti del Porto Mehdi Taremi, anche lui messo nel mirino, sebbene sia più probabile un suo arrivo a giugno quando andrà in scadenza. Per Broja ci sono principalmente due problemi: il primo è la valutazione fatta dal Chelsea, intorno ai 30 milioni di sterline.

Lo riporta il portale albanese a2news.com, con i nerazzurri che vorrebbero informarsi sul conto dell’attaccante, anche se la situazione è ovviamente dipendente da un possibile addio di Alexis Sanchez in direzione Arabia Saudita. I londinesi dovrebbero però vendere almeno un altro attaccante.

L’articolo Broja, l’Inter ci pensa: il Chelsea spara alto proviene da Inter News 24.

