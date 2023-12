L’agente FIFA ed intermediario Marco Vittorio Tieghi ha chiarito cosa aspettarsi dell’obiettivo dei nerazzurri.

Marco Vittorio Tieghi a Sportitalia ha descritto minuziosamente Tajon Buchanan, obiettivo concreto dell’Inter per la sostituzione dell’infortunato Cuadrado. “Un esterno moderno, canadese ma cresciuto in MLS. Giocatore di livello: veloce e tecnico, con una stazza fisica importante. Alla Alphonso Davies, per fare capire la tipologia di caratteristiche: fisicamente importante, ma al contempo appunto rapido e tecnico”. La trattativa è partita ma ci sono ancora distanze da colmare tra domanda e offerta anche se in molti sono ottimisti sul buon esito.

Cosa aspettarsi

“Nel calcio non si sa mai anche perché non conta solo la parte tecnica, ma anche la squadra che trova, l’allenatore e via dicendo. Sicuramente è però un esterno molto interessante. Una cosa però è giocare in Belgio, un’altra è farlo in una grande lega. Le pressioni sono diverse, così come la lingua ed il contesto. Deve dimostrare, ma ha le qualità per stare a quei livelli lì”.

Può essere titolare?

“Sì. Per come gioca Inzaghi con gli esterni che devono essere molto veloci a difendere ed attaccare, a fare tutta la fascia, può essere il rinforzo giusto per l’Inter”. In quel ruolo il titolare al momento è Dumfries che ci ha messo diversi mesi per capire il calcio italiano dopo essere arrivato dall’Eredivisie olandese. L’ex PSV Eindhoven probabilmente resterà la prima scelta nell’immediato ma c’è anche da considerare che al momento ci sono difficoltà per quel che riguarda il suo rinnovo.

