Tra le possibili occasioni per il calciomercato Milan c’è quella di Broja. L’idea del Chelsea per il futuro dell’attaccante

Il Chelsea prepara una mini rivoluzione estiva e tra i sacrificabili c’è anche Broja, accostato più volta al calciomercato Milan.

Secondo quanto rivelato da TEAMtalk Broja invece finora non è riuscito a incidere nel Fulham, dove è arrivato a gennaio in prestito, e potrebbe essere sacrificato per arrivare a un attaccante centrale come Victor Osimhen. Possibile occasione dunque per il club rossonero in vista dell’estate.

