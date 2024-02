Il noto tifoso bianconero Paolo Brosio si è espresso verso la partita tra Inter e Juventus: le dichiarazioni del giornalista

Paolo Brosio ha giocato così la sfida tra Inter e Juventus:

LA SFIDA – «Non penso proprio che si potrebbe già parlare di scudetto, nel calcio in un minuto cambia tutto. È troppo presto e qualunque tipo di risultato potrebbe essere ancora capovolto. Certo, a livello mentale, sarebbe molto importante vincere sia per una squadra che per l’altra, però non penso ci sarebbe nessuno ipoteca sul campionato seppur considerando il fatto che ha ancora una partita da recuperare».

