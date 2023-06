Il regista croato ha chiesto uno stipendio molto più alto di quanto offertogli; c’è accordo invece tra i due club.

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla possibile cessione di Marcelo Brozovic. “C’è stato un raffreddamento della trattativa. In particolare, quello che emerge è che Brozovic ha chiesto uno stipendio di due anni da trenta milioni annui al club saudita come condizione necessaria per accettarne l’offerta”.

Marcelo Brozovic

“Fino a questo momento il calciatore e i suoi rappresentanti avevano ragionato con l’Al Nassr sulla base di un contratto triennale orientato intorno ai venti milioni a stagione di ingaggio. Fra i motivi che spiegano i tentennamenti di Brozovic, pesa soprattutto l’interesse del Barcellona, altro club in lizza per l’acquisto del croato dall’Inter. In questo momento il club catalano ha l’ok del giocatore ma non è ancora pronto per formalizzare la propria offerta, e quindi avrà bisogno di più tempo ma continua a lavorarci“.

